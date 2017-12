Céline Dion : Ses 10 tenues les plus marquantes de l'année !

2017 aura encore été une grande année pour Céline Dion. La star a donné une tournée triomphale en Europe au cours de l'été, a poursuivi ses représentations à Las Vegas et participé à divers événements médiatiques. À chaque fois, ses tenues ont été scrutées, décortiquées et très commentées. Retour sur les dix looks les plus marquants de la nouvelle reine de la mode !

En février, Céline Dion entame son année de manière très sexy en prenant part à la 59e cérémonie des Grammy Awards. La chanteuse foule ainsi le red carpet vêtue d'une robe verte haute couture Zuhair Murad, décolletée et ouverte sur le dos... Quelques instants plus tard, elle change de look pour remettre un prix à Adele, optant pour une robe noire élégante, fendue au niveau des jambes.

Le même mois, l'interprète d'Encore un soir lance sa première collection de maroquinerie et la présente à Las Vegas. Elle apparaît dans une tenue moderne et chaussée de... cuissardes rouges. Un style sexy-rock qui ne laisse pas ses fans de glace.

En mai dernier, la star participe pour la première fois de sa longue carrière à la très prisée soirée du MET Gala à New York. La diva bluffe tout le monde en osant un look déjanté, composé d'une coiffe à plumes sur ses cheveux tirés en arrière et d'une robe signée Atelier Versace, en cuir noir et argent, fendue sur une cuisse, lui donnant un côté sexy-chic. Une montée du tapis rouge photographiée sous tous les angles. Comble de la hype, la star finira la soirée en mangeant un hot-dog dans sa tenue de gala, en plein New York !