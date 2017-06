Céline Dion : Arrivée à Paris, la diva s'offre une soirée très chic

Pour quelques semaines, les habitants de l'avenue Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris, vont devoir composer avec la présence d'une résidente éphémère mais ô combien célèbre... En effet, Céline Dion a posé ses valises au Royal Monceau alors qu'elle doit entamer sa tournée estivale.

Les fans l'attendaient depuis des mois et elle est enfin là. C'est en toute discrétion que Céline Dion a débarqué en France, le 11 juin, regagnant son désormais nouvel hôtel préféré, à quelques pas des Champs-Élysées. La star, dont la nouvelle tournée débute le 15 juin à Copenhague, a fait une brève apparition devant l'établissement, saluant ses quelques fans très bien informés qui espéraient la voir. La star était accompagnée de ses jumeaux Nelson et Eddy (6 ans), sourires aux lèvres et les cheveux coupés... En revanche, pas de traces visibles de René-Charles (16 ans).

Mardi 13 juin, c'est en tenue de soirée que Céline Dion quittait le Royal Monceau, au bras de son styliste Law Roach. La diva, tout de noir vêtue dans une robe longue signée Balmain et lunettes de soleil Dior sur le nez, est allée assister à l'Opéra Garnier à une représentation du ballet Renaissance, du chorégraphe Sébastien Bertaud. Sur place, la chanteuse a retrouvé Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain qui signe les costumes du ballet à l'occasion d'une collaboration exceptionnelle.

À la sortie, Céline Dion a encore montré combien elle était sympathique et accessible en posant pour les badauds et en s'amusant à faire quelques mouvements de danse pour le plaisir. Pas de doute, la reine du cool va faire vibrer Paris (et l'Europe) tout au long de son séjour qui prendra fin le 5 août.