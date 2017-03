Céline Dion : Sexy et glamour pour un shooting mode exceptionnel

Pour la septième année consécutive, le magazine américain The Hollywood Reporter propose une édition spéciale mode, déclinée en différentes couvertures, afin de mettre à l'honneur les 25 stylistes de stars qui se sont le plus démarqués au cours de l'année passée. On retrouve cette fois Law Roach, le magicien derrière la transformation de Céline Dion...

L'été dernier, la venue en France de la star pour une série de concerts et la promotion du disque Encore un soir (plus d'un million de copies vendues dans le monde) avait été l'occasion de découvrir une Céline Dion plus moderne, moins diva coincée dans le temps. La cause est simple : la star s'est offert les services de Law Roach. Le styliste a ainsi fait porter à la chanteuse des tenues de créateurs incontournables comme Versace, Dior, Lanvin ou Chanel mais il lui a aussi imposé plus d'audace (comme ce pull Titanic, rapidement en rupture de stock, porté sur un jean) et a fait la part belle à des marques plus confidentielles pour le grand public comme Delpozo, Off-White, St. Studio ou encore Elisabetta Franchi.

Céline Dion a joué le jeu à fond, alternant les motifs, les couleurs, les coupes et les modèles (pantalons, tuniques, jeans, robes courtes ou longues...). Ce changement de look, plus jeune et plus moderne, a été salué de toutes parts et la star s'est ainsi offert la couverture de Elle magazine, une interview vidéo avec Vogue (impensable à une époque...) et a arpenté les premiers rangs des défilés parisiens. Dans la foulée, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore s'est elle-même lancée dans la mode en sortant une ligne de maroquinerie et en portant désormais des sacs à main issus de sa collection en partenariat avec Bugatti.

Céline Dion figure donc aux côtés de Law Roach pour le portrait que The Hollywood Reporter consacré au styliste. Le duo pose aussi avec Zendaya, une autre cliente de monsieur. Dans les images et vidéos dévoilées un peu partout sur les réseaux sociaux, on peut découvrir que la chanteuse a pris du plaisir à participer au shooting photo accompagnant l'article, posant notamment dans un ensemble très sexy dont un bustier en dentelle mettant sa poitrine en valeur ! "Tu m'as apporté du bonheur avec les vêtements", déclare Céline à son styliste.