Céline Dion : Plus sexy que jamais avec un look osé et une nouvelle coupe...

Alors qu'elle reprendra ses concerts à Las Vegas le 19 septembre, Céline Dion continue de profiter de ses vacances bien méritées – après une tournée européenne réussie – sur ses terres québécoises. La star a soutenu son frère Jacques, qui lance un nouvel album, et elle st apparue plus sexy que jamais...

Mercredi 30 août 2017, Céline Dion est venue assister à la soirée de lancement du disque et de la tournée, intitulée Nouveau Départ !, de son frère Jacques Dion en duo avec Geneviève Garceau. L'événement avait lieu au Monument-National, à Montréal. La star a fait tourner les têtes en faisant son apparition dans un pantalon en cuir et un corset très échancré, avec une veste de costume. Un look osé... L'oeuvre de son styliste Law Roach ? La chanteuse avait aussi choisi un rouge à lèvres très femme fatale et avait relevé ses cheveux tout en laissant une frange. Une coupe, que l'on doit à David D'Amours, qui n'était pas du tout la même il y a encore quelques jours au lancement de sa collection de sacs à main.

Céline Dion était accompagnée pour l'occasion de sa mère adorée Thérèse, aujourd'hui âgée de 90 ans, ainsi que de plusieurs de ses frères et soeurs, dont Pauline, Clément, Manon, Louise, Liette, Linda.