Céline Dion : Draguée et interrogée sur sa vie privée... sa drôle de réponse

Mercredi 23 août, Céline Dion était conviée à venir présenter sa première collection de sacs à main et accessoires à la boutique Browns de Montréal. Pour l'occasion, plusieurs fans avaient gagné un ticket pour la rencontrer et les médias étaient invités pour une conférence de presse. Ce qui a donné lieu à une question sur sa vie privée...

Si elle était ravie de parler de son amour pour la mode, qui a pris un nouveau virage cet été, et de ses créations, force est de constater que la chanteuse, vêtue d'une robe Lanvin, pouvait difficilement échapper aux questions sur ses prochains projets ainsi que sur sa vie amoureuse, elle qui a perdu son mari René Angélil il y a un an et demi. Le journaliste Brendan Kelly, de Montreal Gazette, a voulu savoir où elle en était, d'autant plus que des rumeurs ont couru pendant sa dernière tournée sur une idylle supposée avec son danseur espagnol, Pepe. Un peu décontenancée mais toujours très pro, elle a demandé au journaliste si'l était en train de lui proposer un rendez-vous et a elle poursuivi en chantant Diamonds de Rihanna. Une jolie pirouette...