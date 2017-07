Céline Dion : Mannequin délurée et hilarant, shooting et vidéo fous pour Vogue !

A 49 ans, et après trois années éprouvantes au cours desquelles elle a vu son mari René Angélil s'en aller petit à petit jusqu'à rendre l'âme en janvier 2016, Céline Dion revit. Pleinement. Intensément. La star, suivie par le magazine Vogue pendant la Fashion Week Haute Couture à Paris, a pris un immense plaisir à jouer au mannequin et le résultat est à son image : délirant !

Alors que les fans de la star avaient déjà pu découvrir quelques-uns des clichés réalisés par Vogue, mettant Céline Dion en scène dans les jardins du Palais-Royal à Paris - une foule de détournements très drôles et gentiment moqueurs avait ensuite déferlé sur la Toile -, voici désormais les coulisses de ce shooting dévoilées dans une vidéo qui deviendra sans aucun doute culte. La diva s'y expose dans de fantasques tenues (Chanel, Valentino, Maison Martin Margiela...) et la tête recouverte d'étonnantes coiffes, multipliant les poses et les attitudes. Un véritable vivier à GIF ! Amusée de jouer au mannequin, la nouvelle icône de mode rigole même avec son image et déclame ainsi, face caméra, dans une robe colorée : "Dior ? Non. Dion !" Une punchline qui lui va comme un gant.

Alors, bien sûr, certains fans (surtout d'un certain âge) lui reprochent ses récentes folies vestimentaires ou son attitude survoltée - semblant ignorer qu'elle est pourtant connue pour être délurée et déconneuse -, mais Céline Dion s'en moque et elle a bien raison ! A l'approche de la cinquantaine, elle a repris du poil de la bête et compte bien vivre encore maintes belles années, autant professionnellement que personnellement.

Et puis, elle est redevenue cool et son succès est plus insolent que jamais, comme en témoigne sa tournée estivale en France et en Europe, qui affiche complet. Dans l'Hexagone, à l'issue de son ultime concert à Nice ce 20 juillet, elle aura réuni plus de 300 000 spectateurs !