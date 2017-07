Fashion Week : Céline Dion complice avec Cristina Cordula devant Anna Wintour

D'ordinaire très "m'as-tu-vu" et théâtre de jugements, les défilés de mode se suivent et se ressemblent. Sauf quand vous invitez Céline Dion au premier rang et qu'elle accepte de venir. Alors, vous pouvez être certains que l'ambiance se réchauffera ! La preuve lundi 3 juillet, au Petit Palais à Paris...

Comme l'an passé, Céline Dion s'accorde un peu de temps dans son planning chargé pour s'adonner à sa passion pour la mode. La star, qui a posé ses valises dans la capitale le temps de sa tournée estivale, s'est ainsi déjà rendue au défilé Dior, et elle a poursuivi son marathon par le défilé haute couture collection automne-hiver 2017-2018 de Giambattista Valli. La diva de 49 ans, bien évidemment vêtue d'un léger manteau floral de la marque et perchée sur des bottes Le Silla, munie d'un petit sac Delvaux, était accompagnée de son styliste Law Roach. Acclamée par une foule de badauds à l'entrée du défilé, Céline Dion a pris la pose façon mannequin pour des photos souvenirs puis, une fois rentrée, elle a trimbalé avec elle sa bonne humeur.

En effet, l'interprète d'Encore un soir a croisé diverses personnalités, toutes sous le charme et ravies de s'offrir une photo avec elle. C'est ainsi qu'on a vu la chanteuse faire une bise à la populaire Cristina Cordula, laquelle a également partagé avec la star un selfie. Céline Dion a aussi posé avec Carine Roitfeld, Laurence Ferrari, Bianca Li, Derek Blasberg, Bianca Brandolini d'Adda (très émue par l'accolade que lui a accordée la diva) ou encore Salvo Nicosia, Karla Otto et Rossy de Palma. À la fin du défilé, Céline Dion, extatique à seulement une chaise d'écart de la très réservée Anna Wintour – elles se sont malgré tout très chaleureusement saluées, la reine de Vogue a même pris la peine d'ôter ses lunettes de soleil –, s'est levée pour applaudir à tout rompre les mannequins et le créateur.

Céline Dion donne son premier concert parisien, à l'AccorHotels Arena, ce mardi 4 juillet.