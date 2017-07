Céline Dion : Moquée pour ses tenues, elle devient un hilarant mème sur la Toile

Céline Dion, qui poursuit sa triomphale tournée estivale et s'accorde un break pour le 14 juillet, était vue sortant de son hôtel Le Royal Monceau le 12 juillet afin se de rendre à Lyon pour un concert. La diva avait opté pour un look déconcertant tout en blanc, signé de la collection haute couture de chez Ralph and Russo, composé d'un pantalon, d'un chemisier, d'un long manteau et d'un ample chapeau. La diva était aussi cachée sous de très grosses lunettes de soleil. Rapidement, son look a fait tilt dans l'esprit des twittos cinéphiles qui ont tout de suite pensée à Michel Serrault dans La Cage aux folles...