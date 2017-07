Céline Dion : Ses jumeaux, ébahis par les répétitions du 14 juillet !

Confortablement installés dans une suite du chic hôtel Royal Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris, Nelson et Eddy, les enfants de Céline Dion, ont pu profiter des répétitions aériennes dans le cadre des célébrations du 14 juillet.

Le 11 juillet, les pilotes de l'armée de l'air survolaient la capitale pour répéter leur spectacle prévu au dessus des Champs-Élysées, vendredi 14 juillet, jour de commémoration de la fête de la Fédération (elle-même survenue en 1790 et qui célébrait la prise de la Bastille, un an plus tôt). Les jumeaux, aujourd'hui âgés de 6 ans, ont pu regarder les avions opérer leurs manoeuvres depuis un balcon de l'hôtel, idéalement situé à quelques pas de la plus belle avenue du monde. Ils étaient notamment surveillés par leur nounou et leur tante Linda, toujours fidèle au poste pour prendre soin d'eux et les divertir. Pendant ce temps-là, René-Charles dévalisait Louis Vuitton...

Céline Dion poursuit sa triomphale tournée estivale et elle n'a aucun concert prévu le 14 juillet, puisqu'elle reprendra ses représentations dès le 15, en Suisse. Peut-être que la chanteuse accompagnera ses jumeaux ainsi que son fils aîné René-Charles (16 ans) voir les célébrations sur les Champs ? Ou alors au traditionnel feu d'artifices de la Tour Eiffel ?

Thomas Montet