Céline Dion : Coincée dans une marée humaine, elle reçoit... un chèque !

Dimanche 9 juillet, Céline Dion donnait son ultime date parisienne, à l'AccorHotels Arena, dans le cadre sa tournée européenne estivale. La star a une fois encore été accueillie par une bonne centaine de fans à la sortie de son hôtel. Elle a même reçu un inattendu chèque...

Quelques heures avant que le déluge ne s'abatte sur Paris, c'est sous un ciel ensoleillé que Céline Dion a fait son apparition à la sortie du chic hôtel Le Royal Monceau, à deux pas des Champs-Élysées. La chanteuse, en chemisier orange satiné et jupe rose, a été acclamée par des fans qui l'attendaient parfois depuis plusieurs heures. Souriante et décontractée, elle a salué les gens, pris des photos et signé des autographes. Une nouvelle fois, la diva est passée par le toit ouvrant de sa voiture pour faire coucou à la meute de fans qui bloquait la rue, retardant un peu son arrivée à la salle de concert.

Céline Dion a été surprise par un groupe de personnes qui lui ont présenté un chèque de 700 euros, pour sa fondation. Un beau geste qui a fait plaisir à l'interprète d'Encore un soir, dont l'organisme "vient en aide à divers organismes de bienfaisance et à des fondations médicales avec une emphase particulière sur le soutien aux enfants malades ou défavorisés. Le personnel travaille de façon volontaire, ainsi 100 % de l'argent recueilli sert à aider les gens dans le besoin", comme l'indique son site officiel.

Céline Dion, qui a profité de son temps libre, seule ou avec ses enfants, à Paris, entre ses représentations, va poursuivre sa tournée en province et en Europe. Elle est attendue à Lyon (le 12 juillet), Marseille (le 18) et Nice (le 20). La star bouclera sa tournée le 5 août à Glasgow.