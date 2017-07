Céline Dion : Ses jumeaux Nelson et Eddy profitent de Paris...

Installée au chic hôtel Royal Monceau, à Paris, depuis la mi-juin, Céline Dion poursuit tranquillement les représentations de sa tournée estivale en France et en Europe. La star est accompagnée de son staff et de sa soeur Linda, fidèle nounou de ses fils quand elle ne peut pas s'en occuper elle-même...

A 6 ans, Nelson et Eddy ont besoin de s'occuper et, dans une ville comme Paris, les activités ne manquent pas ! Le 29 juin, les deux garçons étaient ainsi repérés avec Linda Dion et un garde du corps, allant au restaurant pour manger une pizza. Les fils de la chanteuse affichaient des mines réjouies et on peut voir qu'ils commencent à avoir des différences physiques de plus en plus prononcées. Toutefois, après plusieurs années à avoir les cheveux longs, comme leur frère aîné René-Charles (16 ans) à son époque, ils ont tous les deux les cheveux courts.

Les jumeaux de Céline Dion, qui elle-même profite de son temps libre dans la capitale pour se faire plaisir, ont à nouveau été vus le 5 juillet, cette fois aux Galeries Lafayette. Après avoir admiré la vue de Paris depuis le toit-terrasse du grand magasin, les jumeaux ont acheté quelques jouets avant de rentrer à leur hôtel.

Thomas Montet