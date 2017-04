Orlando Bloom et ses photos de lui nu sur un paddle : "On n'est jamais libre"

En août dernier, Orlando Bloom avait provoqué un sacré buzz sur les réseaux sociaux lorsque les clichés de ses vacances en Italie avec Katy Perry avaient été diffusés dans la presse. Entièrement nu sur un paddle, le beau gosse de 40 ans avait fièrement arboré ses attributs masculins tandis qu'il regagnait la plage avec celle qui est aujourd'hui son ex.

Huit mois plus tard, l'acteur britannique a pris le temps de réagir à la publication de ces clichés très osés lors d'une interview accordée à l'édition anglaise du magazine Elle. Amusé, il a toutefois admis qu'il ne s'attendait pas du tout à la présence des paparazzi, qu'il parvient généralement à cerner. "C'était extrêmement surprenant, je ne me serais pas mis dans cette position si j'avais pensé que cela pouvait se produire, a-t-il affirmé. J'ai été photographié un million de fois, d'un million de façons différentes. J'ai un bon radar. Nous étions complètement seuls pendant cinq jours. Rien autour de nous. Il était impossible que quelqu'un puisse voir quelque chose. Donc j'ai eu un moment de liberté... Que voulez-vous que je vous dise ? Note à soi-même : on n'est jamais libre", a-t-il simplement conclu.

À l'époque, l'ex-femme du comédien, Miranda Kerr, avait été la seule à réagir à la publication de ces photos. "Oh mon Dieu. Il m'a envoyé un texto qui disait : 'Hum, je suis très embarrassé, des photos vont sortir, je pensais qu'il fallait que je te le dise.' Et je lui ai répondu : 'Hmmm... D'accord, à quoi pensais-tu ? Sérieusement ?!' Je vais lui acheter des pantalons", avait-elle alors confié dans un rire au micro de la radio australienne KIIS. Preuve ultime que les parents du petit Flynn (6 ans) sont restés très proches malgré leur divorce survenu en 2013 : ils savent se moquer l'un de l'autre.