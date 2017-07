Céline Dion et son charmant danseur : Une "relation purement platonique" ?

Céline Dion ne voyage plus seule. A chacun de ses déplacement, la superstar québécoise de 49 ans emmène avec elle un bel Espagnol de 33 ans, comme lors de son récent voyage à Berlin. Rien de plus normal puisque le très charmant Pepe Munoz est le danseur de la chanteuse avec qui elle partage notamment une chorégraphie très sensuelle sur scène, sur son titre Le Ballet. Sauf que les deux artistes entretiennent une relation très privilégiée qui va plus loin d'une simple collaboration professionnelle. Céline Dion et Pepe Munoz sortent régulièrement ensemble, partageant déjeuners et dîners dans de célèbres établissements parisiens.

Une proximité sur scène et hors-scène qui suscitent beaucoup d'interrogations... Des sources proches de la chanteuse assurent qu'il n'y absolument rien de plus. "La relation est purement platonique" lit-on sur TMZ, qui a tenté d'en savoir plus. Céline Dion et Pepe Munoz se sont rencontrés grâce à des amis communs de Las Vegas il y a quelques semaines à peine. Une rencontre sur laquelle le danseur et illustrateur de mode est revenu pour Vogue.

Il y a quelques semaines, le bel Espagnol a reçu un appel de l'assistant personnel de Céline Dion, lui proposant une place sur sa tournée en tant que danseur. Une offre d'emploi qui ne se refuse pas. "J'ai toujours été fan. Sans être obsessionnel, j'ai toujours adoré sa musique. J'ai dit 'Oui', évidemment, puis j'ai filé à la salle de gym faire des abdos", raconte-t-il.

Le nouveau duo s'est retrouvé très rapidement à répéter trois soirs de suite ensemble : "Je ne vais pas vous mentir, j'étais en panique. Mais en moins de cinq minutes, elle vous fait sentir comme chez vous. Vous faites partie de la bande, c'est comme si vous étiez de la même famille." Une proximité très rapidement créée et qui fait sensation sur scène...