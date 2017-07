Céline Dion et son danseur : Pepe Munoz détaille leur relation privilégiée

Sa rencontre avec Céline

Il y a tout juste un mois, le danseur et illustrateur de 32 ans reçoit un coup de fil de l'assistant personnel de Céline Dion qui lui propose une place sur sa tournée en tant que danseur. "J'ai toujours été fan. Sans être obsessionnel, j'ai toujours adoré sa musique. J'ai dit 'Oui', évidemment, puis j'ai filé à la salle de gym faire des abdos", se souvient-il. Dans la foulée, il se retrouve à s'entraîner avec la star, trois soirs de suite. "Je ne vais pas vous mentir, j'étais en panique. Mais en moins de cinq minutes, elle vous fait sentir comme chez vous. Vous faites partie de la bande, c'est comme si vous étiez de la même famille", a-t-il expliqué.

Une relation privilégiée

Ce n'est qu'après que l'interprète d'Encore Un Soir découvre la passion du jeune homme pour le dessin. Quand l'un de ses assistants lui montre le compte Instagram de Pepe, la réaction de la star est sans équivoque : "Elle se met à pleurer." Depuis, ils sont inséparables ! On les a vu ensemble lors de la Fashion Week à Paris et il a même accompagné la chanteuse lors de son shooting pour le magazine Vogue, en profitant pour dessiner ses looks fétiches.

"Mon look préféré c'est celui où elle porte une robe Rodarte, brodée de fleurs et avec de la dentelle, et où elle tient une banane dans ses mains, a-t-il confié. Je l'ai fait en deux minutes seulement. C'était très rapide mais, parfois, ce sont aussi les meilleurs." Unis par le même amour de la mode et des jolies choses, Céline et Pepe s'inspirent mutuellement. La preuve, à 49 ans la chanteuse devenue icône mode, n'a jamais été aussi souriante et épanouie qu'aujourd'hui.