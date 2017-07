Céline Dion : Une nuit loin de Paris, avec son danseur

Céline Dion a provisoirement quitté Paris dimanche 23 juillet 2017 pour se rendre à Berlin, où elle était attendue pour deux dates de sa tournée européenne. Parce qu'elle a réservé la Mercedes-Benz Arena pour deux soirs (23 et 24 juillet), la superstar québécoise n'a pas regagné son QG parisien du Royal Monceau, où elle a posé ses valises lorsqu'elle a débarqué dans la capitale à la mi-juin, s'évitant ainsi un aller-retour inopportun.

Loin de ses trois enfants, le populaire René-Charles (16 ans) et ses adorables jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) gardés par leur tante Linda, Céline Dion a passé une nuit à Berlin. Et ce n'est pas seule que la chanteuse de 49 ans a séjourné au Regent, luxueux cinq étoiles situé dans le quartier de Mitte. L'interprète d'Encore un soir était accompagnée de celui qu'elle ne quitte plus ces dernières semaines, son danseur Pepe Munoz.

Alors que Céline Dion s'est offert un nouveau bain de foule à la sortie de son hôtel, alpaguée par les fans et les journalistes, son nouvel ami n'était pas loin. Habillée d'une combinaison noire, après avoir quitté Paris dans une tenue ample notamment composée d'une longue veste style tsarine signée Reem Acra, la star n'a pas posé au côté de son ami. Leur relation privilégiée n'a pourtant plus de secret pour personne depuis que Pepe Munoz s'est confié sur le sujet à Vogue. Le charmant Espagnol y évoque leur rencontre et le coup de coeur que Céline Dion a eu pour lui. Des larmes ont même été versées...

Céline Dion achèvera sa tournée européenne le 5 août prochain à Glasgow. Avant cela, la chanteuse se produira à Birmingham le 27 juillet, les 29 et 30 à Londres, mais finalement pas à Manchester le 1er août puisqu'elle a annulé son concert suite à l'attentat qui a frappé la ville le 22 mai dernier, après le concert d'Ariana Grande.