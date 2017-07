Céline Dion en look XXL, son charmant danseur jamais très loin

Les apparitions parisiennes de Céline Dion se suivent mais ne se ressemblent pas. Chic et audacieuse le 21 juillet dernier pour aller dîner avec son danseur Pepe Munoz au très branché Manko, la star de 49 ans a dévoilé un tout autre look dimanche 23 juillet.

Attendue ce soir et demain (lundi 24 juillet) sur la scène du Mercedes-Benz Arena de Berlin, l'interprète d'Encore un soir a quitté son hôtel parisien (Le Royal Monceau) pour prendre la direction de l'aéroport où un jet privé avait été booké. Sollicitée par une horde de fans, Céline Dion a une nouvelle fois pris le temps de saluer ses admirateurs.

Habillée par son nouveau styliste, Law Roach, la sublime voix canadienne est, cette fois-ci, apparue dans une longue veste esprit tsarine, associée à un pantalon beige aux jambes larges et une petite pochette en cuir portée en bandoulière. Très proche de son danseur de 32 ans, une relation privilégiée évoquée par Pepe Munoz à Vogue, Céline Dion n'est pas apparue à ses côtés lors de son départ de Paris. Le bel Espagnol n'était pourtant pas très loin puisqu'il a été photographié aux abords du Royal Monceau.

Accompagnée de ses trois enfants pour ce séjour parisien qui a débuté à la mi-juin et qui s'achèvera à la mi-août, en même temps que la fin de sa tournée européenne, son aîné René-Charles (16 ans) et ses jumeaux Nelson et Eddy (6 ans), tous nés de son union avec son défunt mari René, Céline Dion les confient à sa soeur Linda Dion lorsqu'elle part en concert.

Aussi populaire que sa maman, René-Charles a pris l'habitude d'aller saluer les fans devant leur hôtel, ce qu'il a fait une fois encore en solo le 21 juillet dernier. En look décontracté, casquette vissée sur la tête qui ne laissait pas voir qu'il a tout récemment recoupé ses cheveux, le jeune homme a pris plaisir à poser avec des admirateurs.