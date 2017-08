Céline Dion, nouvelle icône mode "sans peur" : Confidences de son styliste

Depuis quelques mois, Céline Dion n'est plus la même, une métamorphose qui n'est pas passée inaperçue lors de son séjour à Paris pour sa tournée européenne. Véritable icône mode, la star québécoise de 49 ans se lâche comme elle ne l'avait jamais fait. Look python, salopette en cuir, en soutien-gorge pour aller dîner avec son danseur Pepe Munoz, la divine voix s'autorise tout. Cette folie, on la doit en grande partie à son nouveau styliste Law Roach.

Présent à la grande cérémonie des MTV Video Music Awards organisée le dimanche 27 août à Los Angeles et présentée par Katy Perry, Law Roach s'est confié sur sa collaboration avec Céline Dion. "Je suis inspiré par elle et les autres femmes. Céline n'a aucune peur, c'est une vrai fille fashion, et quand vous avez l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui n'a aucune crainte... Je peux vraiment l'emmener n'importe où, elle aimera essayer et nous jouons avec les vêtements", a-t-il expliqué à Page Six.

Law Roach, qui travaille également avec la chanteuse et actrice Zendaya, apprécie les longs moments qu'il passe avec Céline Dion. "Nous passons cinq à six heures à faire des essayages, parler, rire", avoue-t-il.

Pour lui, Céline Dion n'a pas vraiment changé de style puisqu'elle côtoyait déjà, bien avant de travailler avec lui, les plus grandes maisons, Ellie Saab et Versace notamment. "Elle a toujours été cette fille et avait juste besoin d'un ami pour jouer", conclut-il.