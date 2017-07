Céline Dion : Look sauvage et sexy pour la nouvelle reine de la mode

Céline Dion ne se lasse pas de Paris. Il y a plusieurs jours maintenant que la chanteuse québécoise a fini de se produire dans la capitale française, après avoir enflammé l'AccorHotels Arena pendant huit soirs, mais hors de question pour son passage en Europe de séjourner ailleurs que dans la Ville Lumière.

Après un passage par Berlin et alors qu'elle est attendue au Royaume-Uni pour une série de concerts à Londres et Birmingham, la chanteuse de 49 ans a été photographiée une nouvelle fois à la sortie de son hôtel, le magnifique Royal Monceau, où elle a l'habitude de descendre avec ses enfants René Charles (16 ans) et les jumeaux Eddy et Nelson (6 ans).

La veuve de René Angélil y multiplie les apparitions publiques, toujours lookée de la tête aux pieds. Photographiée jeudi 27 juillet 2017, l'interprète d'Encore Un Soir n'a pas failli à sa nouvelle réputation de reine de la mode en paradant avec une tenue à l'imprimé sauvage et animalier : toute de python vêtue.

La fashionista, d'ordinaire inséparable de son charmant danseur, avait opté pour un manteau imprimé serpent de la nouvelle collection Balmain, ainsi que les cuissardes assorties, dont le prix de vente est fixé à quelques 7 000 euros. Une tenue très sexy qu'elle a agrémentée d'une robe noire col roulé et d'un sac à l'imprimé similaire, tout droit sorti de sa prochaine Céline Dion Collection.

Ravie de son petit effet mode, c'est tel un mannequin sur le podium que Céline s'est amusée à poser pour les photographes venus l'attendre en masse, comme ses fans, qu'elle a pris le temps de saluer chaleureusement, avant de s'engouffrer dans sa voiture.