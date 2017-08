Céline Dion : Supportrice déchaînée et craquante pour René-Charles !

De retour sur ses terres après une tournée européenne triomphale qui a beaucoup fait parler, Céline Dion profite de ses vacances avant de remonter sur scène à Las Vegas. La chanteuse a ainsi été vue, le 14 août, soutenant son fils aîné René-Charles à un match de hockey et, bien sûr, elle n'est pas passée inaperçue...

Délaissant ses nouvelle tenues ultrafashion, largement commentées pendant son été sur le Vieux Continent, Céline Dion avait enfilé un sweet à capuche et un maillot par dessus, sur lequel on pouvait voir le numéro 5 (son chiffre porte-bonheur), celui de son fils René-Charles ainsi que le nom Angélil. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 16 ans, participait à un match à Terrebonne au Québec. Un événement privé mais dont quelques images ont été diffusées grâce à un jeune spectateur qui les a postées sur Instagram. Le fils de la star – qui joue en club à Las Vegas depuis quelques années – a reçu les encouragements de sa maman, débout, déchaînée et tapant des mains en dansant dans les gradins !

Céline Dion, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour ses enfants pendant sa tournée estivale, va sans doute remédier à cela pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'elle reprenne ses concerts au Caesars Palace de Las Vegas, le 19 septembre. La chanteuse, dont le dernier disque Encore un soir a fait un carton, doit aussi enregistrer les dernières chansons de son prochain disque anglais, attendu début 2018.