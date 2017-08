Céline Dion quitte Paris avec ses jumeaux : Pluie de confettis et vive émotion

Voilà plus de deux mois que Céline Dion avait posé ses valises à Paris dans le cadre de sa tournée européenne. Après 25 concerts donnés aux quatre coins du continent, dont dix dates en France, c'était l'heure des adieux pour la diva et ses fidèles fans. Le 10 août, la star québécoise a plié bagages avec ses jumeaux, Eddy et Nelson. Devant le Royal Monceau, où elle a logé pendant des semaines, de nombreux admirateurs s'étaient massés pour lui dire au revoir. Et ce fut très émouvant.

À sa sortie, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore et My Heart Will Go on a été accueillie et célébrée par une pluie de confettis argentés, des cris et de nombreux applaudissements. Visiblement surprise, la chanteuse canadienne de 49 ans a salué la foule, entre signes de la main et baisers soufflés.