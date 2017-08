Céline Dion boucle sa tournée, son fils René-Charles s'éclate au Canada

De l'autre côté de l'Atlantique, le fils aîné de la star René-Charles savoure ses vacances entre amis. Après avoir joué au poker au club de golf de Terrebonne, Le Mirage (propriété commerciale ayant été acquise il y a plusieurs années par Céline Dion et René Angélil), l'adolescent de 16 ans s'est rendu à Montréal pour assister au Festival musique et arts Osheaga avec sa bande. Une photo publiée sur Snapchat montre le grand frère des jumeaux Eddy et Nelson (6 ans) en plein concert avec trois copains.