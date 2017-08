Céline Dion : Sexy en soutien-gorge et robe brodée, au bras de Pepe Munoz

En pleine tournée européenne, Céline Dion profite toujours de son temps libre pour passer des moments décontractés à Paris. Mardi 1er août, c'est dans le quartier très chic de la place Vendôme que la vedette de 49 ans a réapparu devant les caméras, sexy et radieuse dans une longue robe qui laissait entrevoir son soutien-gorge blanc.

Les cheveux relevés au-dessus de la tête et le regard protégé derrière ses lunettes de soleil, la chanteuse québécoise n'était pas seule puisqu'elle était accompagnée de celui qu'elle ne quitte plus d'une semelle depuis plusieurs semaines, son danseur Pepe Munoz. Complice, l'inséparable binôme a été vu à la sortie de l'hôtel Ritz, où l'interprète de Beauty & The Beast a été abordée par des fans. Avenante et toujours aussi disponible pour ses admirateurs, Céline Dion a volontiers pris quelques secondes pour discuter et prendre des photos avec eux.

Avant cela, Céline Dion et Pepe Munoz s'étaient rendus à la boutique Schiaparelli, située sur la place en face de l'hôtel, pour faire quelques emplettes. En parfait gentleman, le chorégraphe de 32 ans n'était jamais loin de la star canadienne, toujours prêt à l'escorter. Fin juillet, il s'était confié sur sa relation privilégiée avec Céline Dion pour le magazine Vogue, détaillant leur rencontre survenue il y a tout juste un mois et leur coup de coeur réciproque.

Ce mercredi 2 août, Céline Dion poursuivra le fil de sa tournée européenne à Leeds, avant de faire escale à Birmingham (3 août) et de boucler cette série de concerts à Glasgow le 5 août. Elle reprendra sa résidence à Las Vegas le 19 septembre après plusieurs semaines de vacances méritées. Pepe Munoz sera-t-il de la partie ? Il y a fort à parier que oui !