Grammy Awards 2017 : Lady Gaga, Céline Dion... canons en décolletés

Ce n'est pas au Staples Center, mais au Microsoft Theater que la Recording Academy a convié les invités des 59e Grammy Awards. Lady Gaga s'y est rendue, habillée d'une veste en cuir embossé Alex Ulichny, d'un short en latex Vex Latex et de bottes – également en latex – Pleaser. La chanteuse de 30 ans et invitée star du Super Bowl LI, qui n'était nommée dans aucune catégorie, s'est produite pendant la cérémonie avec le groupe Metallica.

Céline Dion aussi est montée sur la scène du Microsoft Theater. La chanteuse de 48 ans a remis à Adele l'award de la Chanson de l'année (Hello, extrait de l'album 25). Quelques instants plus tôt, elle foulait le red carpet des Grammys vêtue d'une robe Haute Couture Zuhair Murad, décolletée et ouverte sur le dos.

Jennifer Lopez, irrésistible en robe Haute Couture Ralph & Russo, Demi Lovato dans une tenue Julien Macdonald, les chanteuses Halsey et Tinashe respectivement vêtues en Christian Wijnants et Alexandre Wang, Katharine McPhee, le mannequin Nicole Trunfio... de nombreux décolletés sont passés sur le photocall de la 59e édition des Grammy Awards.

À qui décernez-vous le gramophone de la tenue la plus sensuelle ? Amis lecteurs et critiques de mode, à vos votes !