Céline Dion, très décolletée, majestueuse et acclamée aux Billboard Music Awards

Dimanche 21 mai à Las Vegas se déroulait la nouvelle édition des Billboard Music Awards. Célébrée dans la salle du T-Mobile Arena en présence d'une foule d'artistes impressionnante, la soirée a été ponctuée de nombreux temps forts, parmi lesquels une performance unique et exaltante de Céline Dion.

Venue célébrer le vingtième anniversaire de son célèbre tube My Heart Will Go on (le titre issu de la bande originale du film Titanic avait précisément été enregistré en mai 1997 avant de sortir en novembre de la même année), la chanteuse de 49 ans a littéralement subjugué le public lors de cette magique interprétation, bouclant sa prestation sur une chaleureuse standing ovation.

Décolletée et majestueuse, Céline Dion était vêtue pour l'occasion d'une longue robe blanche imaginée par le créateur Stéphane Rolland. Une tenue qui n'a naturellement pas manqué de faire tourner les têtes lorsque la star québécoise a foulé le tapis rouge, quelques instants plus tôt. Fier et ému, son styliste, Law Roach, n'a d'ailleurs pas hésité à lui adresser un message personnel sur Instagram. "Dieu m'a envoyé un ange... Aujourd'hui cela fait exactement un an que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Joyeux anniversaire Céline", a-t-il écrit.