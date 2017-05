Céline Dion : Hot-dog et haute couture, la photo qui régale !

Lundi 4 mai, la crème de l'industrie de la mode s'est réunie au Metropolitan Museum of Art, théâtre d'une nouvelle édition du Met Gala. Céline Dion y a assisté et a ensuite cédé à une envie gourmande à l'issue du vernissage : la superstar était la very important cliente d'un food truck new-yorkais...

Il n'existe aucun dress code pour déguster un hot-dog ! Céline Dion l'a prouvé en publiant sur Instagram, ce vendredi 5 mai, une photo d'elle, sandwich à la main. La chanteuse de 49 ans y pose à côté du "Top Hot Dog" ambulant. Elle écrit en légende de l'image : "Quoi de mieux qu'un hot-dog de fin de soirée à New York habillée en Versace !"