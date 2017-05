Céline Dion : Les dessous déjantés de son premier MET Gala...

Comme lors de ses dernières participations à diverses soirées, Céline Dion a une nouvelle fois charmé la presse et la Toile en assistant à son tout premier MET Gala, lundi 1er mai 2017 à New York. Un événement pour lequel elle s'était préparée avec joie et qu'elle a vécu avec autant de plaisir !

Sur Instagram, Céline Dion avait déjà donné le ton en postant une photo d'elle, embarquant dans un jet privé depuis Las Vegas, où elle se produit en résidence permanente avec un succès insolent depuis des années. La star y pose avec un large sourire aux lèvres et un look moderne composé d'une paire de cuissardes en cuir signées Balenciaga, portées sur un simple jean, une veste longue en cuir de chez Saint Laurent et, surtout, un pull clin d'oeil très amusant siglé René dit it first de chez Lacoste. La star a ensuite fait son apparition dans les rues de la Grosse pomme dans un ensemble un peu old school entièrement signé Isabel Marant et perchée sur des escarpins Christian Louboutin.

Lors du grand soir, Céline Dion s'est payée le luxe de fermer la montée du tapis rouge du MET Gala, qui mettait cette année à l'honneur la styliste japonaise Rei Kawakubo, fondatrice de la marque Comme des Garçons, laquelle présentait son exposition Comme des Garçons / Art of the In-Between. Ornée d'une coiffe à plumes sur ses cheveux tirés en arrière, l'interprète de Encore un soir avait choisi de faire confiance à Atelier Versace. Résultat, elle avait enfilé une robe en cuir noir et argent, fendue sur une cuisse, lui donnant un côté sexy-chic. Quant à ses chaussures, elle avait opté pour la marque Charlotte Olympia.

Enjouée, la diva a pris la pose avec Bella Hadid, a chanté pour une journaliste à qui elle a mis une couronne sur la tête puis a pris part à un petit shooting pour le magazine Vogue. Là encore, Céline Dion n'a pas pu s'empêcher de pousser la chansonnette, reprenant un extrait de Bohemian Rhapsody, et a multiplié les poses excentriques, allant jusqu'à ôter une de ses chaussures pour jouer avec en mimant un portable !