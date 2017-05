Céline Dion : Robe fendue à la cuisse et coiffure surprenante au Met Gala 2017

Toujours dans l'air du temps, Céline Dion n'a cessé de nous surprendre au cours de ses dernières apparitions avec des looks aussi pointus les uns que les autres sur les tapis rouges. Et si on a cependant l'habitude de voir la chanteuse de 49 ans dans des tenues plus ou moins sexy, cette année à l'occasion d'un événement rassemblant de nombreuses stars internationales, la reine de Las Vegas a décidé de faire du bien à la fashion sphère.

La star de la chanson a décidé de fouler le red carpet du Met Gala dans une tenue signée par la marque italienne de Donatella Versace. Fendue à la cuisse, cette robe au noir inhabituel et aux épaules pailletées était fixée par des clips en or pour toujours plus de glam'. Mais tout était dans les cheveux. Comme à son habitude, la maman des jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) n'a pas fait les choses à moitié. Céline Dion n'a pas pu secouer sa crinière de rêve en décidant de porter avec fierté une coiffure futuriste (faisant preuve d'un style extrême). Son teint a quant à lui été complété par des paupières totalement dark et des lèvres nude.

Toujours fidèle à elle même, la chanteuse a même poussé la chansonnette sur le tapis rouge face à une journaliste d'Entertainment Tonight alors qu'elle lui remettait une couronne. En bref, Céline a fait comme à son habitude la show girl !