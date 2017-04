Céline Dion : "Je dors avec mes jumeaux..."

Heureuse maman, Céline Dion peut compter sur ses trois enfants pour trouver du réconfort depuis la mort de son mari René Angélil. La chanteuse de 49 ans, protectrice, a confessé qu'elle couvait beaucoup ses jumeaux Nelson et Eddy (6 ans)...

Critiquée pendant des années parce que son fils René-Charles (16 ans) portait les cheveux longs et semblait asocial, Céline Dion risque une fois encore d'être la cible de remarques désobligeantes concernant l'éducation qu'elle offre à ses jumeaux. En effet, à l'occasion d'une interview au journal The Sun, elle s'est livrée sur les relations qu'elle entretient avec eux... "Je m'organise pour ne pas me sentir seule. Alors j'ai acheté un très, très, très grand lit et je dors avec mes jumeaux. Ils me réconfortent beaucoup. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de les avoir près de moi. Et, quand ils me disent qu'ils veulent leur chambre, leurs chambres sont prêtes. Mais on regarde beaucoup la télé ensemble. Je découvre l'univers Disney", a-t-elle déclaré.

Céline Dion, qui avait confié avoir préparé ses enfants au départ de leur papa, affirme que Nelson et Eddy sont aujourd'hui bien dans leurs baskets. "Ils se portent très bien car je suis forte. Cela sonne prétentieux mais si vous ne leur montrez pas le chemin, ils vont tout remettre en question (...) Nous avons un petit rituel pendant lequel on lui dit bonne nuit [à René, NDLR] grâce à une petite photo. Puis les enfants lui parlent. Ils lui écrivent des petits mots qu'on met dans des ballons et qu'on envoie dans le ciel", a-t-elle relaté. Une manière tout en douceur pour des enfants en bas âge de surmonter le deuil...

Thomas Montet