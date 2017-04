Céline Dion : René-Charles, un ado dont le look change et qui savoure la vie...

Pendant que sa maman poursuit ses représentations à Las Vegas, qu'elle continue de peaufiner l'enregistrement de son prochain disque en anglais et qu'elle travaille à sa tournée estivale en Europe, René-Charles vit sa vie d'ado...

Désormais âgé de 16 ans, le fils aîné de Céline Dion et du regretté René Angélil traverse l'adolescence avec décontraction, bien dans sa tête et dans ses baskets. Le petit garçon qui se cachait derrière ses longs cheveux a disparu, il a laissé place à un jeune homme plutôt beau gosse, barbu, souriant, entouré d'une bande de potes, fan de sport et beaucoup plus à l'aise en public. Comme tous les jeunes de son âge, il investit les réseaux sociaux et illustre parfois certaines de ses activités.

Le 10 avril, on a ainsi pu découvrir que René-Charles, accompagné d'un fidèle ami, s'était rendu jusqu'au Texas pour aller s'éclater au célèbre parc d'attractions Six Flags, qui propose notamment d'impressionnantes montagnes russes. Sur Twitter et Instagram, on a pu le voir prendre la pose avec les mascottes de la marque Freak'n Hot. "Ne jouez pas avec le feu, vous pourriez le regretter", a-t-il commenté en légende.