Céline Dion : Émue pour les 16 ans de René-Charles, poste un message...

Mercredi 25 janvier, René-Charles, le fils aîné de Céline Dion, fêtait ses 16 ans. La star, qui a lutté pour avoir cet enfant, n'a pas manqué de souligner l'événement en postant un cliché d'eux deux, accompagné d'un message touchant...

Sur les réseaux sociaux, Céline Dion a partagé une photo prise pendant ses récentes vacances à la montagne. On peut la voir confortablement assise, René-Charles installé sur elle, dans un chalet décoré avec faste pour Noël. Le jeune homme porte une attelle à la jambe, comme s'il avait eu un accident sur les pistes de ski ! "Le temps a passé tellement vite. Je ne peux pas croire que tu as 16 ans aujourd'hui. Nous sommes très fiers de toi. Que tous tes rêves se réalisent. Maman & papa, Nelson et Eddy xx...", a commenté la chanteuse.

Céline Dion, déjà dépassée en taille par son fils aîné, a repris du poil de la bête depuis la mort de son mari René Angélil, il y a déjà un an. L'interprète du carton Encore un soir (680 000 copies vendues en France), qui vient d'annoncer une nouvelle tournée en Europe cet été et sa participation à la bande originale du remake de La Belle et La Bête, a réussi à prouver à son défunt époux que "The show must go on"...

Thomas Montet