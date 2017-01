Céline Dion : Son fils René-Charles a 16 ans et il a bien changé !

Après une année difficile, notamment marquée par la mort de son mari René ainsi que de plusieurs membres de sa famille, Céline Dion a repris goût à la vie, surmontant les épreuves pour se prouver ainsi qu'à ses enfants et ses fans, qu'elle est plus forte qu'on ne le pense. Ce mercredi 25 janvier, la star est sans doute à la fête, puisque René-Charles vient d'avoir 16 ans !

Le 25 janvier 2001, Céline Dion donne naissance à son premier enfant dans une clinique de West Palm, en Floride. Un bébé miracle, pour lequel elle avait d'ailleurs mis sa carrière entre parenthèses pendant deux ans. Ce fils, la star le voulait plus que tout et le destin semblait ne pas vouloir le lui accorder car, à l'époque, René Angélil était déjà traité pour un cancer et le couple craignait que les spermatozoïdes du regretté manager n'en souffrent. Finalement, les époux auront recourt à une fécondation in vitro qui sera un succès ! En juillet, René-Charles est baptisé à Notre-Dame de Montréal, là même où ses parents se sont mariés et où il fera un discours d'adieu à son papa en janvier 2016...

Au fil des années, René-Charles apparaît sous les projecteurs, accompagnant sa maman dans ses projets, aussi bien à Las Vegas où elle démarre une triomphante résidence permanente toujours en cours que pendant la promotion de ses disques. Très vite, certains remettent en cause l'éducation choisie par la star, alertés par les cheveux très longs du garçon, qui les coupera un peu avant ses 10 ans. À la télévision québécoise, Céline Dion avait fini par s'expliquer. "J'ai réalisé à un moment donné que René-Charles se cachait un peu derrière sa chevelure. C'était sa façon à lui de se protéger. À chaque fois qu'on allait en public, je me suis rendu compte à l'âge de 5-6 ans que René-Charles commençait à se courber et que sa chevelure commençait à prendre le dessus et qu'il se cachait", disait-elle.

René-Charles, élevé à Las Vegas et longtemps éduqué à domicile, a fini par mener une vie d'ado plutôt normale, entre bandes de potes, goûts musicaux modernes, sport et même petite copine... Toutefois, même s'il dépasse aujourd'hui sa maman en taille, a la barbe qui pousse et s'habille comme un jeune lambda, il a décidé de se laisser repousser les cheveux ! Mais plus question de se cacher derrière...

