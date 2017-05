Céline Dion fait tourner la tête d'un fan avec son micro entre les seins !

Alors que Céline Dion est attendue avec impatience cet été en Europe, ceux de ses fans qui ont les moyens d'aller la voir à Las Vegas sont à chaque fois comblés. La diva, malgré une machinerie bien huilée, aime régulièrement bousculer son show pour s'amuser avec ses spectateurs...

Sur Instagram, une vidéo filmée discrètement par une fan le 21 avril dernier mais dévoilée seulement ce mois-ci montre Céline Dion s'agenouillant sur la scène du Caesars Palace pour signer un autographe à un spectateur. Les mains prises par son micro, l'interprète de Encore un soir n'hésite pas à le caler entre ses seins, pour qu'il soit tenu par le bustier de sa robe ! Sous les rires du public, la chanteuse pose alors quelques questions à l'heureux fan, approchant sa poitrine de sa bouche à chaque fois qu'il voulait répondre. Une excentricité qui n'étonne pas ceux qui connaissent le caractère déjanté de la diva.

Plus d'un an après la mort de son mari René Angélil, Céline Dion, qui prépare son prochain disque en anglais, a repris du poil de la bête. La star de 49 ans, qui s'était longuement préparée au départ de l'homme de sa vie, se donne corps âme à son métier et à ses enfants, ce qui lui réussit ! D'ailleurs, ces derniers mois, elle resplendit sur chacun des tapis rouges qu'elle foule.