Céline Dion : Le touchant message de René-Charles et des jumeaux...

Dimanche 14 mai, les Nord-Américains prenaient de l'avance sur les Français en célébrant la fête des Mères (qui se tient le 28 dans notre pays). De nombreux messages ont fleuri sur les réseaux sociaux et, dans le lot, on a pu découvrir une intervention adorable des enfants de Céline Dion !

Bien qu'il possède plusieurs comptes sur la Toile (Twitter et Instagram), René-Charles (16 ans) s'exprime assez peu en ligne. Toutefois, pour la fête des Mères, il a fait une exception en s'affichant avec ses petits frères, les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans), afin d'envoyer un message à la chanteuse. "Bonne fête des Mères. On t'aime beaucoup !", clame l'aîné, en français et en anglais. La vidéo semble avoir été réalisée dans la loge de l'artiste, au Caesars Palace de Las Vegas. Ce message touchant a dû faire plaisir à l'interprète d'Encore un soir, véritable maman poule qui a toujours privilégié sa vie de famille par rapport à sa carrière.

Attendue en France et un peu partout en Europe cet été pour une nouvelle tournée triomphale, Céline Dion ne manquera pas d'emmener une nouvelle fois ses garçons avec elle.