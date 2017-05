René-Charles, excité auprès de ses idoles, joue le bodyguard pour Céline Dion !

Dimanche 21 mai, Céline Dion avait beau être la star des Billboard Music Awards à Las Vegas, où elle était à nouveau invitée après avoir reçu l'an passé un Icon Award – remis cette fois à Cher –, pour célébrer cette année les 20 ans de son tube My Heart Will Go on, son fils René-Charles a sans doute passé une meilleure soirée qu'elle...

Après plus de trente-cinq ans dans le show business, Céline Dion a l'habitude de croiser les plus grandes stars de la planète mais, quand on a seulement 16 ans et qu'on est fan des chanteurs à la mode, pouvoir les approcher, leur parler et faire des photos avec elles, cela constitue une chance énorme. En emmenant son fils René-Charles avec elle, la diva québécoise n'imaginait peut-être pas à quel point elle lui ferait plaisir. Escortée par le jeune homme et ses amis dans les coulisses de la cérémonie, la star a pu présenter son fils à ses idoles. Résultats, sur Instagram, le jeune homme a partagé une flopée de photos avec lui posant auprès de Drake, Jason Derulo, DJ Khaled, Camila Cabello, Miley Cyrus... Sourire aux lèvres, le frère des jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) n'a pas boudé son plaisir !

Quant à Céline Dion, c'est elle qui était l'idole de divers invités de la soirée, comme en témoigne par exemple sa photo faite avec Vanessa Hudgens. La chanteuse, attendue en Europe cet été, a fait chanter les stars au son de son tube mondial repris comme un karaoké géant et a été acclamée par une salle debout à la fin de sa prestation.