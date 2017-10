Céline Dion : Collaborations avec Adele, MHD, tracklist... On fait le point !

Après le succès d'Encore un soir, vendu à près de 1,5 million de copies dans le monde, Céline Dion poursuit l'enregistrement de son prochain album en anglais. La diva a récemment annoncé une sortie pour 2018 sans préciser la date. Plusieurs rumeurs entourent ce projet...

Ce 18 octobre, les fans de Céline Dion étaient en émoi car une tracklist du futur album à paraître aurait fuité ! On y voit les noms de 13 chansons, dont deux duos avec Adele (ce dont rêve la Canadienne) et avec Sam Smith. Les plus fervents aficionados de la star ont flairé l'arnaque et ont évoqué une fake news. Le seul titre déjà connu que l'on devrait, normalement, voir sur le prochain disque est Recovering, écrit par Pink et que la chanteuse a mollement défendu avant l'été alors qu'elle sortait son disque français...

Ce disque est donc encore entouré de mystère mais plusieurs noms circulent pour des collaborations. Interrogé par Beats Radio 1 d'Apple, le chanteur MHD a révélé que "le projet de collaboration le plus excitant" qu'on lui ait récemment proposé c'était avec... Céline Dion ! "Moi j'aime bien les connexions un peu opposées on va dire", a-t-il ajouté. On a aussi appris que le rappeur Maître Gims serait partant pour bosser avec la diva. "C'était un honneur de travailler avec Florent Pagny. Un honneur. Maintenant, j'aimerais bosser avec Mylène Farmer, Céline Dion et Johnny aussi", a-t-il dit à Télé Star. Sur son dernier disque, Céline Dion avait multiplié les collaborations, essayant notamment sur certains titres de rajeunir son style en travaillant par exemple avec Zaho.