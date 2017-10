Céline Dion : René-Charles, très mignon, dévoile sa nouvelle coupe

À 16 ans, René-Charles, le fils aîné de Céline Dion, continue à chercher son style. Le jeune homme, qui a bien changé au fil des années, aime notamment les expériences capillaires. Sur Instagram, il a posté une photo de sa nouvelle coupe en story...

Récemment, on avait pu le voir en mode beau gosse, les cheveux courts châtain clair dans un style coiffé-décoiffé. Changement de style en ce mois d'octobre pour René-Charles qui a posté un selfie de lui avec sa "nouvelle coupe". On le retrouve avec les cheveux courts, plus proche du brun, et des longueurs ramenées sur le côté sur le sommet du crâne. Quoi qu'il en soit, l'ancien gamin timide qui se camouflait derrière ses très longs cheveux blonds, est aujourd'hui un adolescent fort mignon ! D'ailleurs, il plaît aux demoiselles comme l'avait révélé sa maman...

René-Charles mène tranquillement sa vie à Las Vegas où, pendant que sa maman cartonne sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace, il fait du hockey et passe du temps avec ses copains, comme récemment au concert de The Weeknd.