Céline Dion : Son improbable tenue mode pour prendre un jet privé !

On le sait, depuis deux ans, Céline Dion est devenue une nouvelle icône de mode. La star de 50 ans, actuellement en tournée en Asie, poste régulièrement des photos de son voyage sur Instagram et l'on peut découvrir ses looks les plus stylés. Parfois, ils sont surprenants...

Céline Dion à la sortie du défilé de mode Haute-Couture "Giambattista Valli" collection Automne-Hiver 2017/2018 au Petit Palais à Paris, France, le 3 juillet 2017. Elle porte une paire de lunettes de soleil DSQUARED2, emportée dans ses valises en Asie pour sa tournée été 2018.

Céline Dion salue ses fans à la sortie de l'hôtel Royal Monceau à Paris le 5 juillet 2017. Elle porte un sac Gucci embarqué dans ses valises pour sa tournée été 2018.

Thomas Montet

