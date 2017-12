Céline Dion : Cet homme qu'elle a fait pleurer après un tapis rouge

"Après avoir choisi cette tenue, je me suis tenu éloigné pour l'observer, et alors qu'elle chantait, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. C'était un moment si puissant et moi je participais à rendre ce moment inoubliable alors qu'on parle de quelqu'un qui a déjà une carrière énorme. J'avais presque l'impression que je pouvais fermer la boutique et prendre ma retraite. Je me disais : 'Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus la prochaine fois pour surpasser ça ?' C'était un très beau moment", a confié Law Roach. Le styliste a raison puisque, depuis qu'il collabore avec Céline Dion, le look de la chanteuse de 49 ans n'a jamais autant fait parler d'elle. À tel point que même Vogue l'a adoubée...

Thomas Montet