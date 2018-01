Céline Dion engendre des millions mais crée la polémique...

Céline Dion a peut-être fait perdre quelques millions de dollars à l'hôtel-casino Caesars Palace de Las Vegas (qui peut sans doute compter sur les assurances) après l'annulation d'une série de concerts pour cause de maladie, mais chez Bugatti on a le sourire. La marque de maroquinerie, qui a signé un deal avec la chanteuse, a déjà engendré 10 millions de dollars grâce à elle...

En seulement onze mois sur le marché, la collection de sacs à main imaginée par Céline Dion et Bugatti a rapporté 10 millions de dollars, dévoile People. La star, qui a aussi collaboré dans la création de pièces de bagagerie et de portefeuilles, avait déjà investi le marché américain (notamment via Nordstrom) et européen, mais vise désormais l'Asie. "La communauté de fans de Céline est vraiment mondiale. On a vu à Hong Kong que beaucoup de gens la connaissent et on a été surpris. En Chine, beaucoup de gens ne connaissent pas forcément son nom mais connaissent ses chansons et puis elle était au gala du printemps de 2013 avec Song Zuying", raconte Jennifer Chan, manager chez Bugatti Group, à WWD.

Alors que la star doit donner une série de concerts en Asie cet été, pour Gary Gardner, directeur chez Bugatti, cela devrait permettre de booster les ventes. "C'est parfait pour nous (...) on va essayer de bénéficier de la promo autour de la tournée", dit-il. Pour l'heure, les concerts asiatiques de Céline Dion sont au coeur d'un début de polémique en raison du prix des places. En effet, par exemple, pour Jakarta en Indonésie, le prix le plus bas est autour de 100 dollars (prix converti) et le plus cher autour de 1000 dollars ! Ces prix, plus élevés qu'à Las Vegas, sont d'autant plus scandaleux que la Banque mondiale indiquait il y a quelques années que le revenu mensuel moyen par habitant en Indonésie s'élève à 285 dollars... Les montants réclamés sont très surprenants mais ne sont sans doute pas imposés par Céline Dion elle-même, qui, avec une fortune estimée par Forbes à 400 millions de dollars, n'a pas vraiment besoin d'argent.

Alors que la rumeur court qu'elle pourrait aussi refaire quelques dates en Europe cet été, notamment à la U Arena en France, on espère que les prix seront revus par le tourneur...

