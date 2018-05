Céline Dion : Hilarante au côté de Ryan Reynolds pour Deadpool 2 !

Alors qu'elle a passé plusieurs mois en studio pour préparer son futur disque en anglais, Céline Dion avait annoncé la sortie imminente d'une chanson. Finalement, il s'agit d'un titre pour la bande originale du film Deadpool 2. La chanson est illustrée par un clip dans lequel Ryan Reynolds lui donne la réplique !

À lire aussi Ryan Reynolds hilarant dans la 1re bande-annonce de Deadpool 2

Sur les réseaux sociaux, Céline Dion a partagé le lien de sa chanson intitulée Ashes et a posté un message. "Tout au long de ma carrière, on m'a offert d'incroyables chansons et j'ai eu la chance de participer à des projets extraordinaires. Ashes est l'une de ces chansons, et Deadpool 2 est vraiment hors norme ! Préparez-vous à vivre des moments époustouflants avec Deadpool 2 qui sort en salles le 18 mai... c'est à mourir de rire ! – Céline xx...", a-t-elle écrit. De quoi faire plaisir à ses fans, ravis d'entendre à nouveau sa voix alors qu'elle est éloignée de la musique depuis l'hiver dernier en raison de problèmes de santé et qu'elle doit être opérée.

L'acteur Ryan Reynolds, qui incarne le personnage de Deadpool et qui a largement donné de sa personne pour la promotion, a lui aussi partagé le clip : "C'est l'heure du spectacle, mama", a-t-il commenté. D'ailleurs, dans le clip tourné à Las Vegas, on voit le héros danser de manière exagérée voire ridicule aux côtés de Céline Dion – on imagine bien que ce n'est pas lui en réalité – et, une fois la performance terminée, le vrai Ryan Reynolds en costume de Deadpool félicite la chanteuse. "C'était incroyable. C'est la meilleure prestation que j'ai vue de ma vie. Merci... Mais on doit la refaire. C'est trop bien. C'est Deadpool 2 pas Titanic. Tu étais à 11/10. Il faut que tu descendes à 5 ou 5,5 au max", lui dit-il. Impossible à entendre pour la plus grande chanteuse du monde. "Écoute, ça, ça ne va qu'à 11/10. Alors boucle-la Spider-Man !", lui rétorque-t-elle en pointant sa gorge.