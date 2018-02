Ryan Reynolds hilarant dans la 1re bande-annonce de Deadpool 2

Véritable succès de l'année 2016, Deadpool est déjà de retour avec un deuxième opus ! Toujours incarné par Ryan Reynolds, l'anti-héros et mercenaire Marvel va désormais se frotter à un autre super-vilain nommé Cable (Josh Brolin). La première bande-annonce, bien évidemment bourrée d'humour, de second degré, de mots doux et de scènes de combats, vient d'être dévoilée.

Réalisé par David Leitch (John Wick, Atomic Blonde), ce Deadpool 2 se dévoile également au détour d'un synopsis complètement loufoque, à l'image de son trailer : "Après avoir miraculeusement survécu à une violente attaque bovine, un cuistot de cafétéria défiguré (Wade Wilson, aka Deadpool) se bat désormais pour réaliser son rêve : devenir le barman le plus sexy de Mayberry, alors qu'il a complètement perdu son sens du goût. Pour retrouver les plaisirs pimentés de la vie, et aussi son convecteur temporel, Wade devra affronter des Ninjas, des Yakuza et une horde de chiens méchamment en chaleur. Au cours d'un voyage autour du monde, il va découvrir l'importance de la famille, de l'amitié et des saveurs, ainsi qu'un goût insoupçonné pour l'aventure. Il finira par remporter le prestigieux mug personnalisé de Meilleur Coup du Monde".

Après avoir amassé 758 millions de dollars de part le monde et attiré plus de 3,7 millions de spectateurs en France, Deadpool reviendra donc pour une deuxième aventure qui sera dévoilée sur nos écrans le 16 mai 2018.