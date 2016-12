Deadpool, Retour chez ma mère... Succès surprise du box-office en 2016

Quels sont les films qui ont marqué le box-office en s'offrant une place dans le haut du classement, à la surprise générale ? En France, s'il y a un film que personne n'attendait aussi haut, c'est bien Deadpool. Succès surprise aux Etats-Unis (où il était interdit aux moins de 17 ans) avec 363 millions de dollars, le blockbuster emmené par un Ryan Reynolds ressuscité s'est offert la 4e place du classement des plus grosses entrées de l'année 2016, juste derrière The Revenant. Seuls Les Tuche 2 (2e avec 4,6 millions d'entrées) et Zootopie (1er avec 4,8 millions de tickets écoulés) ont franchi le cap des quatre millions de spectateurs.

Derrière, sans surprise, les gros hits de l'année sont au rendez-vous, des films d'animation tels que Comme des bêtes, L'Age de glace 5 ou Vaiana aux superproductions hollywoodiennes comme Captain America : Civil War, Le Livre de la Jungle ou Batman vs. Superman. Restent quelques petites surprises comme Miss Peregrine (15e, 2,6 millions), Retour chez ma mère, avec Alexandra Lamy et Josiane Balasko, 19e avec 2,1 millions d'entrées, Chocolat (27e, 1,9 millions) ou bien Médecin de campagne, avec François Cluzet, qui a attiré 1,5 million de spectateurs. La Vache, avec Jamel Debbouze, est une jolie surprise avec 1,3 million de tickets écoulés.

Aux Etats-Unis, quelques longs métrages se sont également offert une place au soleil, au milieu des grosses machines. C'est le cas d'Agents presque secrets, avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, qui a amassé 127,4 millions de dollars, mais aussi de Sully (124,8 millions), Bad Moms (113,2), Sausage Party (97,6) ou encore le film d'épouvante Don't Breathe (89,2).