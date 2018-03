Céline Dion, malade depuis un an, va subir "une intervention chirurgicale" !

Absente de la scène depuis janvier dernier, Céline Dion inquiète ses fans puisqu'elle vient, une nouvelle fois, d'annuler ses représentations de mars et avril, au Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace, à Las Vegas. Elle a levé le voile sur son état de santé.

Sur Facebook, l'équipe de la chanteuse a publié un communiqué pour expliquer la raison de ces annulations. "Nous avons le regret de vous informer que les spectacles Céline prévus du 27 mars au 18 avril au The Colosseum at Caesars Palace sont annulés. Depuis plus d'un an, Céline souffre d'un trouble à l'oreille moyenne connu sous le nom de trompe d'Eustache Patulous, qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile. Jusqu'à maintenant, Céline avait réussi à soulager ses symptômes grâce à des traitements variés sous forme de gouttes. Mais depuis quelques semaines, ces traitements ne font plus effet, obligeant Céline à subir une intervention chirurgicale minimalement invasive", peut-on lire.

Céline Dion, qui s'apprête à fêter ses 50 ans à la fin du mois de mars, est elle aussi sortie du silence. "La chance n'a pas été de mon côté dernièrement... J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c'est décevant. Je suis extrêmement désolée. Céline", a-t-elle dit.

Céline Dion devrait donc reprendre ses représentations au Colosseum, le mardi 22 mai, après son opération. C'est du moins ce qu'espèrent sans doute le casino, à qui elle a rapporté plus d'un demi-milliard de dollars depuis les débuts de sa résidence permanente, ainsi que ses fans, dont beaucoup viennent des quatre coins du monde. Toutefois, une question demeure : si ses ennuis de santé persistent, sera-t-elle obligée d'annuler sa tournée asiatique et australienne (qui passe par Tokyo, Bangkok, Jakarta, Macao ou encore Sydney, Brisbane...) prévue cet été ?

Thomas Montet