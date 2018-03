Céline Dion bientôt 50 ans : Ses idées loufoques pour son anniversaire...

Le 30 mars, Céline Dion fêtera ses 50 ans... sur scène ! La chanteuse, qui poursuit avec succès sa résidence permanente sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas, n'est pas fan des anniversaires et ne sait donc pas encore ce qu'elle précisément ce jour-là.

Interrogée par le magazine australien Stellar, Céline Dion, qui s'était confiée sur la mort de son mari René Angélil, a aussi évoqué sa cinquantaine en approche. "Je ne suis pas très bran­chée anni­ver­saire, même quand j'avais 20 ans. Pour être honnête, je préfère donner un concert. Mais le 5 est mon chiffre porte-bonheur, alors j'ai plutôt hâte d'avoir 50 ans", a-t-elle dit. La star avait plusieurs fois eu l'occasion de raconter que, de toute façon, son regretté époux lui avait fait promettre de continuer à monter sur scène après sa mort. En se produisant devant ses fans, elle lui fait honneur.

Céline Dion, qui s'apprête à déménager afin de se simplifier la vie, ainsi qu'à ses fils (René-Charles, 17 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 7 ans), a cependant quelques idées en tête pour le grand jour. "Pour eux, que j'aie 21, 37 ou 50 ans ne fait aucune diffé­rence. Peut-être que j'irai au bowling ou au cinéma, ou qu'on restera dans mon lit à regar­der des chaînes Disney ou qu'on pren­dra trois petits-déjeu­ners dans la jour­née avec des oeufs brouillés sur des toasts et du beurre de caca­huète. Ce sera super", a-t-elle ajouté.

Céline Dion, qui sera en tournée en Asie cet été, doit sortir un nouveau disque en anglais dans les mois à venir...

