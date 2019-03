Céline Dion : L'amusant message de son complice Pepe Munoz pour son anniversaire

Décidément inséparables. Céline Dion et le danseur espagnol Pepe Munoz multiplient les apparitions à deux, surtout depuis qu'il est devenu le styliste officielle de la diva canadienne. Samedi 30 mars 2019, la plus célèbre des chanteuses francophones célébrait son 51e anniversaire. Son grand ami n'aurait oublié cette date pour rien au monde et il l'a prouvé, en publiant une photo amusante sur son compte Instagram.

On le voit au côté de Céline Dion, en train de marcher dans la rue, tous deux vêtus de noir. En légende, il écrit simplement : "Happy birthday BOSS", soit "bon anniversaire patronne" en français. Un affectueux surnom qui lui colle à la peau, puisqu'il l'avait déjà appelée comme ça dans le passé.

Leur relation a toujours été forte, même si Céline Dion a fait taire le doute en déclarant qu'elle n'était pas en couple avec Pepe Munoz. "La presse a dit : 'Oh mon Dieu, René vient tout juste de mourir et maintenant il y a un autre homme.' Oui, il y a un autre homme dans ma vie mais ce n'est PAS l'homme de ma vie", avait-elle déclaré au Sun. Une mise au point confirmée par le danseur, dans les colonnes de Gala : "À vrai dire, ces rumeurs nous ont beaucoup amusés. Et nous continuons à en rire ! Je peux compter sur elle quand je ressens le besoin de parler et je reste tout autant à son écoute." Lors de la Fashion week de Paris en janvier dernier, ils avait été photographiés à la sortie d'un restaurant, main dans la main. Un fort lien d'amitié !