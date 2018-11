Céline Dion : Nouvelle reine d'Instagram !

Il lui a fallu le temps mais Céline Dion est enfin entrée dans la modernité en investissant les réseaux sociaux. Si elle était inscrite sur Facebook depuis des années, elle n'était en revanche que peu présente ailleurs. Depuis, outre Twitter, c'est sur Instagram qu'elle s'éclate et régale ses fans.

Céline Dion a fait son arrivée sur ce réseau social en 2015 par un selfie. Ses premiers pas étaient timides puisque l'interprète de Encore un soir s'est d'abord contentée de quelques photos de son clan. Après un changement drastique de son entourage, la star a petit à petit adopté une nouvelle communication et son compte en a été le grand bénéficiaire. On a alors pu voir apparaître des clichés de manière plus fréquente et sur des thématiques variées. Le premier gros coup d'éclat viendra avec une inattendue photo d'elle en robe de soirée, dégustant un hot dog dans les rues de New York après le MET Gala.

Céline Dion a ensuite plusieurs fois fait le "buzz", majoritairement grâce à ses tenues vestimentaires, la star de 50 ans étant devenue une nouvelle icône de mode. D'ailleurs, Vogue réalisera une vidéo déjantée d'elle à Paris qui fera le tour de la Toile !

Avec presque 3 millions de followers, la diva est désormais bien dans son époque.

Thomas Montet