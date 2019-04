Céline Dion révèle qu'elle dort toujours avec ses fils de 8 ans !

Céline Dion le clame sans arrêt depuis qu'elle est devenue maman pour la première fois en 2001, avec la naissance de son fils aîné René-Charles : sa vie de famille passe avant sa carrière de chanteuse. Ainsi, à la mort de son mari et manager René Angélil, en 2016, elle se devait d'être encore plus présente pour ses fils, à commencer par les jumeaux, Nelson et Eddy, 8 ans...

Interrogée par Sarah Jossel, cheffe du service beauté du Sunday Times Style, Céline Dion a évoqué son récent partenariat avec le géant français des cosmétiques, L'Oréal. La star de 51 ans a rejoint le groupe comme porte-parole de la division L'Oréal Paris et elle est le nouveau visage de la gamme Excellence Hair Color, une ligne de coloration pour cheveux – une publicité doit être diffusée à partir du 22 avril prochain mais la version espagnole a déjà fuité sur la Toile. Alors qu'elle évoquait sa routine beauté, comme le fait qu'elle mise tout sur le regard et ne porte pas de rouge à lèvres car ses lèvres sont trop fines et qu'en tant que chanteuse elle risquait d'en mettre partout sur le micro, elle a aussi expliqué que pour avoir l'air reposée, elle dormait énormément.

"Je dors beaucoup en fait. Je dors environ 12 heures par nuit. Si mes enfants sont malades, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mes enfants dorment encore avec moi. Quand leur papa est mort, j'ai pu réorganiser ma chambre et j'ai pris un très, très grand lit. Alors, comme cela, ils m'aident à me sentir mieux et moi aussi. On est comme trois amis", a-t-elle confié. Si, au moment de la mort de René, cette situation pouvait apparaître comme touchante et une source de réconfort pour les jumeaux, trois ans après, cela paraît plus surprenant.

Questionnée pour savoir si elle trouvait facilement le sommeil, l'interprète de Ashes a ajouté : "Cela me prend du temps car j'adore rêvasser. Je me sens comme dans un esprit de méditation. J'ai une petite lampe qui projette des étoiles au plafond, alors mes enfants trouvent le sommeil en regardant cela. Moi je pense à toutes les choses que j'aime et je deviens très créative. Parfois, je pense à des phrases pour des chansons et je n'ai ni stylo ni feuille sous la main et je ne veux pas réveiller les enfants et je tends la main derrière moi pour trouver quelque chose pour ne par perdre l'idée."

Céline Dion va prochainement avoir un lit pour elle toute seule car elle a annoncé que pour sa nouvelle tournée mondiale, le Courage World Tour, elle n'emmènerait pas ses enfants avec elle.

Thomas Montet