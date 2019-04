Céline Dion : Ce choix inédit pour ses enfants pendant sa prochaine tournée...

Alors qu'elle donne les ultimes représentations de sa résidence permanente à Las Vegas, Céline Dion a lancé un intensif marathon promo à l'occasion de la sortie prochaine de son nouveau disque intitulé Courage. Un album qu'elle défendra sur scène avec le Courage World Tour. Exceptionnellement, ses fils ne seront pas de la partie...

Le 3 avril 2019, Céline Dion donnait rendez-vous à ses fans sur sa page Facebook pour un live au cours duquel elle annonçait le lancement de sa nouvelle tournée et de son album. Interrogée par des spectateurs, elle s'est expliquée sur la manière dont elle allait gérer sa vie de famille, elle qui est la maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (8 ans). "Je vais partir en tournée sans mes enfants. Et seulement deux à trois à fois pendant la tournée, je vais les laisser seuls deux semaines maximum. C'est la durée la plus longue pendant laquelle je serai loin de mes enfants. Pour moi, ça représente beaucoup, mais de savoir qu'ils vont bien le vivre, ça ne m'inquiète pas", disait-elle.

La star de 51 ans, qui doit d'abord passer par le Canada et les États-Unis avant de poursuivre sa tournée ailleurs, va poser ses bagages à Montréal. Il s'agira de son point d'ancrage pendant cette tournée. "Mes enfants resteront à Las Vegas [il n'est pas prévu que la famille déménage malgré l'arrêt de la résidence de Céline, NDLR] et je ferai des allers et retours aussi souvent que je peux. Mais j'ai réfléchi avant de prendre cette décision. Je crois que c'est bien pour eux parce que, pour commencer, ils sont très matures. Ils n'ont que 8 ans, mais parfois, ils en paraissent 14 ! Ils sont très indépendants", a-t-elle ajouté.

L'interprète d'Encore un soir, qui a multiplié les rencontres avec les médias – Good Morning America, Jimmy Kimmel Live!, Carpool Karaoke ou encore Extra – a aussi accordé une interview à 50 Mn inside. Elle a ainsi redit que sa priorité dans la vie était d'être une bonne mère. "Je gâte beaucoup, beaucoup mes enfants. Mais je crois, sincèrement, que ce n'est pas ce qu'on leur donne mais ce qu'on leur apprend qui compte. (...) Mon boulot premier, c'est d'être la meilleure mère possible pour mes enfants. Et je suis convaincue que, pour mes enfants, il n'y a pas de meilleure mère que moi pour eux", a-t-elle confié.