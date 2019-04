Céline Dion détruit les rumeurs de couple avec Pepe Munoz : "Il est gay"

Depuis l'été 2017, les rumeurs vont bon train concernant Céline Dion et Pepe Munoz. La chanteuse canadienne de 50 ans et le charmant danseur et illustrateur de 33 ans espagnol sont devenus inséparables. Une complicité qui a rapidement attisé toutes les curiosités.

Leur rencontre remonte à juin 2017, lorsque Pepe Munoz reçoit un appel de l'assistant personnel de Céline Dion qui lui propose une place sur sa tournée en tant que danseur. La nouvelle recrue se retrouve très rapidement au côté de la diva. "Je ne vais pas vous mentir, j'étais en panique. Mais en moins de cinq minutes, elle vous fait vous sentir comme chez vous. Vous faites partie de la bande, c'est comme si vous étiez de la même famille", avait-il confié au Vogue US à l'été 2017. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés.

Les deux amis se montrent parfois très complices, voire tactiles lorsqu'ils se retrouvent, mais aucun baiser n'a jamais été échangé. Si de nombreux médias se sont risqués à poser des questions sur sa relation avec Pepe Munoz, jamais Céline Dion ne s'était montrée aussi directe que lors de cette interview accordée à l'émission américaine Extra le 4 avril 2019.

Depuis Los Angeles, où elle a annoncé lors d'un concert un nouvel album et une nouvelle tournée nord-américaine, The Courage world tour, plus de dix ans après la dernière, Céline Dion s'est exprimée sur les rumeurs de couple. "Au début, j'ai un peu craqué pour lui", a-t-elle avoué avant de préciser que "Pepe [était] gay." "Je pense que certaines personnes ne le savaient pas au départ. C'est mon meilleur ami. Nous dansons ensemble. Il a tellement fait pour moi. Il a juste tenu ma main, ce que je n'avais pas eu depuis longtemps. (...) Les gens pensaient vraiment qu'il s'agissait d'une romance. Il a beaucoup fait pour ma santé mentale, ma spiritualité, ma force", a-t-elle ajouté.

Autant de confidences approuvées par son meilleur ami puisque celui-ci a partagé l'interview sur sa page Instagram.