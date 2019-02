Céline Dion : Son look Mary Poppins qui fait sensation auprès de ses enfants

Céline Dion fait référence à ses jumeaux Eddy et Nelson, 8 ans, qui l'accompagnent aux quatre coins du monde, mais aussi à René-Charles, 18 ans, tous le fruit de son amour pour son défunt époux René Angélil.

La Canadienne se trouve actuellement à Las Vegas, où elle se produit dans le cadre de sa résidence. Elle y mettra fin dans quelques mois, le 8 juin prochain, après huit ans de succès. Ce départ du Caesars Palace ne devrait pas être synonyme de grand changement de vie pour autant. Nés en Floride, Nelson et Eddy n'ont jamais connu le Québec et sont habitués à la vie à l'américaine et celle au Nevada. Leur grand frère devrait également resté dans cet état puisqu'il est scolarisé à l'université du Nevada, joue au hockey au club Las Vegas Junior Wranglers et qu'il y possède tous ses amis.